وزير داخلية إيطاليا: تدهور ظروف مراكز الهجرة غالباً بسبب إضرار ضيوفها بها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، “التزام وزارتنا ثابت بمراكز استقبال المهاجرين المؤقت بهدف الإعادة (CPR)، في مجال ضمان ترميم الأماكن التي تتعرض مرارًا وتكرارًا للضرر والتخريب من قبل الضيوف أنفسهم، والذين يشكلون دائماً سبب تدهور ظروفها”.

وفي معرض رده على أسئلة خلال إحاطة برلمانية أمام مجلس الشيوخ، الخميس، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أن

وأشار وزير الداخلية إلى أن “الحكومة قد نفذت بالفعل تدابير عديدة لتعزيز القدرة الاستيعابية لمراكز الاستقبال وجعلها أكثر ملاءمة لوظيفتها، وذلك بسبب الارتباط القوي، بالمعنى الإيجابي، بين عدد حالات الإعادة إلى الوطن والأماكن المتاحة في الهياكل أيضاً”.

وذكر بيانتيدوزي أن “البيانات المسجلة العام الماضي أيضاً، تؤكد الحاجة المطلقة إلى وجود عدد مناسب من الأماكن المتاحة في هذه الهياكل لتحسين قدرة نظام الدولة على مواجهة الزيادة في أعداد الهجرة غير النظامية من خلال زيادة نسب عمليات الإعادة إلى الوطن”.