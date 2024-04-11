سانت إيجيديو تعلن نشوء “ممرات العمل”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أنه سيتم صباح يوم غد الجمعة، بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، توقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة نفسها وكذلك وزارتي الخارجية والعمل، تسمح بدخول أول مرة مجموعة مهاجرين لأسباب تتعلق بالعمل، في حصة خارج مرسوم التدفقات القانونية.

وقالت الجماعة، إنه “في أعقاب نموذج الاستقبال والإدماج الذي سبق واختبرته الممرات الإنسانية، والذي سمح حتى الآن بالدخول المنتظم إلى أوروبا لأكثر من 7 آلاف لاجئ كانوا يعيشون في ظل ظروف هشة، تقرر لأول مرة تطبيقه على أشخاص يرغبون بالهجرة إلى أوروبا، للعثور على وظيفة في إيطاليا والمساهمة بالتنمية الاقتصادية لبلادنا”.

وذكرت سانت إيجيديو، أن “وراء الاتفاقية يكمن في الواقع طلب متزايد باستمرار على العمالة الأجنبية لتلبية احتياجات الشركات، فضلا عن القطاعين الاجتماعي والصحي في إيطاليا”.