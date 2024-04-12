سالفيني يتحدث عن “حصار صيني” لسوق السيارات الكهربائية الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- لفت نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني إلى ما وصفه “بتزايد الوعي حيال انتحار المؤسسات الأوروبية”، في إشارة هيمنة الصين وإغراقها للأسواق بمنتجاتها وعلى وجه الخصوص السيارات الكهربائية الرخيصة مقارنة بنظيراتها الاوروبية.

وقال سالفيني، في حديثه للصحفيين بعد “الصورة العائلية” لوزراء النقل في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التقطت صباح الجمعة في باحة كنيسة كاتدرائية ميلانو (دومو)، “لا أعرف إذا كنتم قد رأيتم أن هناك علامة تجارية صينية وراء الكاتدرائية، فنحن الآن محاصرون”.

ويوجد خلف الكاتدرائية وكالة تعرض السيارات الكهربائية الصينية.

وأضاف سالفيني أن “الوعي بانتحار المؤسسات الأوروبية في السنوات الأخيرة يتزايد، ولا أعرف ما إذا كان هذا الانتحار مقصودا أو عن جهل. لذلك من واجبنا عكس هذا الاتجاه”.