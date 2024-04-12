بوريل ولينارسيتش يشاركان في “المؤتمر الإنساني الدولي للسودان” بباريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش سيشاركان في “المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه”، المقرر في باريس يوم الاثنين المقبل.

ويشارك الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا في تنظيم هذا الحدث الذي يصادف “مرور عام على اندلاع الصراع، الذي ولّد أكبر أزمة نزوح في العالم”، حسبما أفادت المذكرة الصادرة في بروكسل الجمعة.

وسيترأس المفوض لينارتسيتش الجزء الثاني من المؤتمر حول “الاستجابة الإنسانية والتحديات في السودان والدول المجاورة”.

وعلى مدار اليوم، سيعقد منسق الدبلوماسية الاوروبية سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف.

وسيحضر بوريل ولينارتسيتش اختتام المؤتمر الإنساني إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.