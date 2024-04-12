وزراء مجموعة السبع يناقشون تحديات التنقل والاتصال العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- افتتح وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني جلسة العمل اليوم الجمعة لاجتماع وزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المخصص لتحديات التنقل والاتصال العالمي.

الاجتماع الوزاري في ميلانو، الذي يشهد يومه الثاني، يشكل “فرصة لتقييم الكيفية التي تعتزم بها دول المجموعة مواجهة تحديات مستقبل التنقل في مواجهة عدم الاستقرار العالمي المتزايد”، وذلك “من خلال لفت الانتباه إلى الحاجة إلى تعزيز أنظمة النقل ضد الصدمات المستقبلية، من الذكاء الاصطناعي إلى التوترات الجيوسياسية المتنامية وتحديات تغير المناخ والهجمات السيبرانية، حسبما أفادت المذكرة الصادرة بهذا الصدد.

وستركز المناقشة بين الوزراء على هذه التحديات وغيرها المتعلقة بالتنقل والاتصال” بغية “إنشاء أدوات للتنسيق والتعاون على مستوى المجموعة لزيادة مستوى الاستعداد والاستجابة في حالة وقوع أحداث متطرفة وغير متوقعة، وضمان استمرارية أنظمة النقل والحق في التنقل الفردي والجماعي، وهو أحد ركائز المجتمعات الديمقراطية والليبرالية”.

كما سيحدد الوزراء “مبادرات سياسية فعالة وحلول ناجعة لتعزيز البنى التحتية الأكثر حداثة وكفاءة واستدامة”.

وأشارت المذكرة إلى أن “البنى التحتية وأنظمة النقل تمثل العمود الفقري للاتصال العالمي، مما يضمن حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات ويولد تأثيرات إيجابية على المجتمعات والتنمية الاقتصادية”.