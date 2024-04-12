ميلوني: رفع معدل الولادات أولوية مطلقة لتأمين المستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن مسألة معدل الولادات تمثل “أولوية مطلقة لحكومتنا هذه”، وأن “التحدي الديموغرافي هو أحد التحديات الرئيسية بالنسبة لنا”، فـ”نحن لا نريد أن نكتفي بإدارة الحاضر، إذ لا فائدة منه إن لم يكن المستقبل مضموناً”.

وفي كلمتها خلال ندوة: “من أجل أوروبا شابة.. التحول الديموغرافي، البيئة والمستقبل”، الملتئم في روما الجمعة، قالت ميلوني: “أنا أعتبر النهج الذي تتعامل به حكومتنا مع هذه القضايا بمثابة تغيير جوهري في الوتيرة مقارنة بالماضي”، فـ”معدل الولادات والتركيبة السكانية هما تحديان أولويان يتطلبان مكانة شاملة في أجندة الحكومة بأكملها”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “الوقت قد حان لتكون هناك حكومة تتمتع بالشجاعة لتأكيد القدرة على تحقيق أفضل الإصلاحات الممكنة لإيطاليا، واتخاذ قرارات مهمة”، واستدركت: “لكن كل هذا لا يؤدي إلى شيء إذا لم نعكس الاتجاه الدرامي لانخفاض معدل الولادات”، الذي “يهدد كل تطور إيجابي محتمل لا يقتصر على أمتنا فقط”.