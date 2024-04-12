تاياني يفتتح منتدى حوار الأعمال إيطاليا-الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيرونا- افتح اليوم الجمعة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو منتدى حوار الأعمال إيطاليا-الصين.

وكتب تاياني على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “نريد تعزيز الصادرات والمصنوعات الإيطالية في الصين”.

وقال “تعمل الحكومة، مع فريق دبلوماسية النمو، جنبًا إلى جنب مع الشركات الإيطالية لتعزيز الوصول المباشر إلى السوق الصينية”.

وقد أكد تاياني في مقابلة اليوم مع صحيفة (ميلانو فينانتسا) المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية على أن انسحاب بلاده من مشروع الحزام والطريق للبنى التحتية “لن يضر بقنوات الاتصال” مع بكين، “بل على العكس سيسمح بتطوير وتعزيز التعاون الثنائي”.

وأشار الوزير إلى “إن إيطاليا بلد موجه بقوة نحو الصادرات، وتظل الصين شريكا اقتصاديا تجاريا استراتيجيا بالنسبة لنا”، فهي “الشريك الأول في آسيا والثاني خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة”.

وقال للصحيفة: “الهدف هو أن نقدم لنظيرنا الصيني فرص هائلة للتجارة والاستثمارات التي يوفرها نسيج ريادة الأعمال الإيطالي، وذلك أيضًا في ضوء الأهمية التي توليها شركاتنا للشراكة مع بكين”.