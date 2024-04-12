المجلس الأوروبي يقر تقديم مليار يورو لمصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الجمعة أنه أقر تقديم مليار يورو من المساعدات المالية الكلية العاجلة قصيرة الأجل لمصر من أجل استقرار اقتصادها.

وأشارت المذكرة الصادرة بهذا الصدد إلى أن “المساعدة تهدف إلى معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور والاحتياجات التمويلية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات حرب العدوان الروسية على أوكرانيا”.

تعد المساعدة قصيرة المدى بقيمة مليار يورو جزءًا من حزمة من مقترحين لتقديم المساعدة المالية الكلية لمصر. أما الجزء الثاني من العملية، الذي لم يتم اعتماده بعد، فسيوفر 4 مليارات يورو خلال الفترة 2024-2027.

وتأتي المساعدة المالية الكلية الإجمالية مصحوبة “ببرنامج دعم متجدد تم إبرامه مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 8 مليارات يورو، والتي سيتم توفيرها بشرط استيفاء عدة شروط”.

سيتم تقديم المساعدة المالية الكلية في شكل “قروض متاحة في دفعة واحدة. والشرط المسبق لمنح المساعدة هو أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.

وفي 15 آذار/مارس الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية عملية مساعدة مالية كلية لمصر بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات يورو على شكل قروض، استجابة لطلب مقدم من القاهرة في الثاني عشر من نفس الشهر.

وستوفر المساعدة المالية الكلية المقترحة مليار يورو على المدى القصير و4 مليارات يورو على مدى الفترة 2024-2027. ويهدف النهج المتمايز إلى تمكين صرف الجزء الأول من المساعدات قبل نهاية عام 2024، للاستجابة لاحتياجات مصر التمويلية العاجلة.