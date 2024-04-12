إيطاليا: دفعة مهاجرين جديدة من إثيوبيا عبر الممرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أن يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 نيسان/أبريل، سيصل 97 لاجئاً من القرن الأفريقي إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو، على متن رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية من أديس أبابا، بفضل مشروع الممرات الإنسانية الذي تروج له مع مؤتمر الأساقفة الإيطالي وبالتعاون مع الوزارات المحلية والخارجية.

وقالت مذكرة للجماعة الكاثوليكية الجمعة، إن “الأشخاص الـ97، معظمهم من المواطنين الإريتريين والصوماليين اللاجئين في إثيوبيا منذ بعض الوقت”، وقد “تم الإبلاغ عن وضعهم جزئيًا من قبل أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم الموجودين في إيطاليا”، الذين “سبق وأن وصل بعضهم عبر الممرات الإنسانية”.

وأضاف البيان، أنه “سيتم استقبال بعض العائلات الوافدة من قبل أقاربهم، وهو ما يضمن اندماجًا أسهل وأسرع في بلادنا”، بينما “سيلقى آخرون الضيافة في المنازل التي توفرها شبكة دعم المجتمع المدني، مما يجعل هذا الاستقبال واسع النطاق ممكنًا في ثماني مقاطعات إيطالية: لاتسيو، أبروتسو، كامبانيا، إميليا رومانيا، ليغوريا، لومبارديا، صقلية وتوسكانا”.

وخلصت سانت إيجيديو مذكّرة بإن “طريق الاندماج يبدأ بالنسبة للقاصرين من خلال الالتحاق الفوري بالمدارس، وللبالغين بتعلم اللغة الإيطالية، وبمجرد الحصول على وضع اللاجئ، الدخول إلى عالم العمل”.