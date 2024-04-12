المجلس الأوروبي: تعديل تصريح العمل الفردي للأجانب لجذب المهارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-صادق المجلس الأوروبي اليوم الجمعة على مراجعة توجيهات التصريح الفردي التي تعدّل توجيهات عام 2011 المعمول بها حاليًا، وذلك من أجل “جذب المهارات والمواهب التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بالهجرة القانونية إلى أراضيه”.

ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل الجمعة، “يحدد التوجيه الإجراء الإداري للحصول على تصريح واحد للحق في العمل وفي البقاء في الاتحاد الأوروبي في آن واحد مع مجموعة مشتركة من الحقوق للعمال من دولة ثالثة”.

وتنص المراجعة على “تقصير إجراءات التقديم وتهدف إلى تعزيز حقوق العمال من بلدان ثالثة من خلال السماح بتغيير المشغِّل وفترة محدودة من البطالة”

ويمكن للعامل من دولة ثالثة تقديم طلب من خارج أو داخل الاتحاد الأوروبي إذا كان لديه تصريح إقامة ساري المفعول. إذا قررت إحدى الدول الأعضاء إصدار تصريح واحد، فسيكون هذا القرار بمثابة تصريح إقامة وعمل.

يأتي توجيه التصريح الفردي المنقح بمواعيد نهائية أكثر صرامة لاتخاذ قرار إصداره، حيث يجب أن يتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر من استلام الطلب المكتمل، وإذا اختارت الدول الأعضاء التحقق من وضع سوق العمل قبل اتخاذ قرار بشأن منح التصريح الفردي، على سبيل المثال لتقييم الحاجة إلى ملف تعريف عامل من دولة ثالثة، فيجب أن يتم ذلك أيضًا خلال فترة التسعين يومًا هذه.

ويجوز تمديد المهلة الزمنية لاتخاذ القرار بشكل استثنائي لمدة 30 يومًا إضافية في حالات الطلبات المعقدة.