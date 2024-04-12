إعلام أمريكي لا يستبعد هجوما إيرانيا على إسرائيل اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مسؤولان أمريكيان لشبكة (سي بي إس) نيوز إنه من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل “يوم الجمعة، ربما يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ التي تستهدف أهدافًا عسكرية داخل البلاد”.

وأشارت الشبكة الامريكية إلى أن “إسرائيل تستعد لأسوأ السيناريوهات التي يعتقد مسؤولون أمريكيون أنها يمكن أن تتحقق في غضون ساعات فقط، وهو احتمال شن إيران هجومًا مباشرًا على الأراضي الإسرائيلية”، ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري وأسفر عن مقتل سبعة ضباط من بينهم قائد فيلق القدس في سورية محمد رضا زاهدي.

ونقلت )سي بي إس( نيوز عن المسؤولين أنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين الدفاع ضد هجوم بهذا الحجم، ولكنهما لم يستبعدا أن يختار الإيرانيون شن هجوم على نطاق أصغر لتجنب تصعيد دراماتيكي في المنطقة.