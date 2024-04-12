إيطاليا: توقيع مذكرة “ممرات العمل” للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أنه تم اليوم بمقرها، قصر (ڤيمينالي)، التوقيع على مذكرة تفاهم مهمة لإنشاء مشروع تجريبي لفتح ممرات عمل بين وزارات الداخلية والخارجية والتعاون الدولي والعمل والسياسات الاجتماعية، بالتعاون مع جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية.

ووفق ما أوضحت رئيسة إدارة قسم الحريات المدنية والهجرة بالوزارة، لاورا ليغا، فإن “الاتفاقية تندرج ضمن المبادرات الوطنية الرامية إلى ضمان إدارة أفضل لظاهرة الهجرة من خلال تثمين عمليات الدخول القانوني التي تتم في إطار منظم، مما يسمح بإدراج شخصيات مهنية محددة في النسيج الإنتاجي وبالتالي، سد فجوات الموارد البشرية في بعض القطاعات”.

وذكرت ليغا، أن “الغرض الرئيس من الاتفاقية هو في الواقع، إعداد وتشجيع مطابقة عروض العمل التي تبديها الشركات الوطنية، مع مهارات العمل والرغبة بالانتقال إلى إيطاليا من قبل الأجانب الموجودين في الخارج، مع اهتمام خاص بالإشارة إلى المهن التي تم التأكد من استمرار نقصها في سوق العمل الوطني”.

وأشارت المسؤولة بالوزارة، إلى أنه “سيتم إجراء تطوير لمشاريع التدريب والتوظيف للمهاجرين قبل مغادرتهم، وتحديد المشاركين المعنيين، من قبل جماعة سانت إيجيديو، التي تستفيد لهذا الغرض من شبكة العلاقات والتعاون التي أنشأتها على مر السنين مع الممرات الإنسانية، وتتعامل معها بمواردها المهنية والاقتصادية الخاصة”.

وخلصت ليغا إلى القول، إن “المبادرة ستشمل ما مجموعه ثلاثمائة مواطن أجنبي، يتم إدخالهم إلى بلادنا على مدى فترة عامين”.