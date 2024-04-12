البابا: زمننا الراهن مطبوع بالفردانية واللامبالاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس، إن الخدمات الكنسية تكتسي اليوم ضرورة أكبر من أي وقت مضى، في زماننا الراهن المطبوع بالفردانية واللامبالاة.

ولدى استقباله أعضاء جمعية (Papal Foundation) بالقصر الرسولي الجمعة، أضاف البابا، أن “الدعم المقدَّم لمختلف المشاريع التربوية والخيرية والرسولية، يعزز التنمية المتكاملة لدى كثيرين، لاسيما الفقراء، اللاجئين، المهاجرين والأعداد المتنامية للأشخاص الذين يعانون من الحروب وأعمال العنف”.

وتابع: “كما أن المنح الدراسية المخصصة للعلمانيين، المكرسين، والإكليريكيين والكهنة في البلدان النامية تسمح لهم بمتابعة دروسهم لدى الجامعات الحبرية في روما، وتقدم للمستفيدين منها الأدوات الملائمة ليشهدوا بشكل فاعل للإنجيل في بلدانهم وأماكن أخرى”.

ولفت فرنسيس إلى أنه “من خلال هذه المبادرات يقوم ضيوفه بمساعدة البابوات في عملية تنمية الكنائس المحلية والاعتناء بالعديد من الأشخاص المحتاجين، بشكل يتجاوب مع المهمة التي أسندها الرب للرسول بطرس، وشاء البابا في هذا السياق أن يعبر عن امتنانه على السخاء الكبير الذي يميز أعضاء المؤسسة”.

ومضى بيرغوليو إلى القول، إن “النشاط الذي يقوم به ضيوفه يجد مصدره وإلهامه في الإيمان الكاثوليكي، الذي يحتاج لأن يتغذى دوماً من خلال المشاركة في حياة الكنيسة والأسرار المقدسة، وفي الوقت نفسه من خلال التأمل في حضور الرب بواسطة الصلاة والسجود”.

وأشار البابا إلى أن “زيارة الحج السنوية تتزامن هذا العام مع السنة المخصصة للصلاة، في وقت تستعد فيه الكنيسة للاحتفال بيوبيل عام 2025. وإنه من خلال المواظبة على الصلاة، نصبح جميعاً شيئاً فشيئاً قلباً واحداً ونفساً واحدة، سواء أكان مع يسوع أم مع الآخرين، وهذا الأمر يُترجم في أعمال التضامن ومقاسمة خبزنا اليومي”.

وشدد فرنسيس على أن “ثمرة الحياة الروحية هذه بالغة الأهمية بالنسبة لالتزام المؤسسة النبيل، لأن البرامج التي تقوم بها تعزز روابط روحيةً وأخوية مع أشخاص ينتمون إلى ثقافات ولغات وبلدان عدة يستفيدون من خدمات المؤسسة”. وأضاف أن “هذه الخدمات ضرورية، أكثر من أي وقت مضى، في زماننا الراهن المطبوع بالفردانية واللامبالاة”.

في الختام، تمنى البابا أن تتكلل جهود ضيوفه بالنجاح، وأوكل الحاضرين وعائلاتهم إلى شفاعة العذراء مريم، أم الكنيسة، ثم منحهم بركته الرسولية، عربون فرح وقوة في الرب القائم من الموت، وطلب من الجميع أن يصلوا من أجله.