وزير الخارجية الإيطالي يبحث أوضاع الشرق الأوسط مع نظيره الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الوزير أنطونيو تاياني، أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لبحث تطورات الأواضع في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، أن نائب رئيس الوزراء، أعلن في هذا الصدد: “لقد ناشدت زميلي الإيراني بالاعتدال، فلا يمكننا المخاطرة بالتصعيد في مرحلة شديدة التقلب كتلك الراهنة. ويجب على كافة الأطراف الإقليمية الفاعلة أن تثبت مسؤوليتها”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “إيطاليا تبقى على خط المواجهة، بصفتها رئيسة مجموعة السبع أيضاً، لتجنب توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، خفض التوتر وتسهيل الحوار”، مبيناً أن “ما نشهده يُعدّ لحظة حاسمة للعودة إلى دينامية السلام في المنطقة”.

ووفقاً للمذكرة، فقد “دعا الوزير تاياني نظيره أيضاً، إلى ممارسة تأثير معتدل تجاه حلفاء إيران في المنطقة، وبالتالي المساهمة ببدء مسيرة من شأنها أن تضمن تجدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ونقلت مذكرة الخارجية، عن الوزير قوله إن “المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم تُعدّ جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة والتي تهدف إلى تجنب إضفاء الطابع الإقليمي على الصراع الدائر. وبهذا المعنى، فإن التزام القوات الإيطالية في لبنان يستمر كجزء من مهمة اليونيفيل، فضلا عما يتم تنفيذه في مهمة إطار (أسبيدس) لتأمين حرية حركة السفن الإيطالية وحركة تجارتنا بجملتها”.