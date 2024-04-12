البابا يؤدي أطول رحلة في حبريته في أيلول المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي اليوم رسميًا عما ستكون أطول رحلة في بابوية بيرغوليو، التي قرر القيام بها بينما يبلغ من العمر 87 عاماً وعلى الرغم من اعتلال صحته.

وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني في تصريحات للصحافيين الجمعة، إنه “تلبية لدعوة من رؤساء الدول والسلطات الكنسية، سيقوم قداسة البابا فرنسيس بزيارة رسولية إلى إندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، تيمور الشرقية وسنغافورة”.

وأضاف أن الرحلة ستستمر، “من الثاني وحتى الثالث عشر من أيلول/سبتمبر المقبل”، إذ “سيزور جاكرتا من الثالث وحتى السادس من الشهر المذكور، بورت مورسبي وفانيمو من السادس وحتى التاسع، ديلي من التاسع وحتى الحادي عشر، وسنغافورة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من أيلول/سبتمبر”.

وكان فرنسيس قد أعلن لدى استضافته في برنامج متلفز، أنه سيذهب إلى بابوا غينيا الجديدة، في رحلة تدوم أكثر من ثلاثين ساعة من طيران وتخترق فارقاً زمنياً بتسع ساعات.

هذا وسيتم إصدار برنامج الرحلة الطويلة لاحقاً.

يذكر أن أول بابا سافر إلى إندونيسيا كان بولس السادس في كانون الأول/ديسمبر 1970 ليتوقف في جاكرتا. وفي عام 1989، ذهب إليها يوحنا لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، الثاني وتوقف في ديلي أيضاً، بمقاطعة تيمور الشرقية الإندونيسية.