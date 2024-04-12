إيطاليا: استقرار إصابات كوفيد ومؤشر انتشار العدوى يتجاوز عتبة الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا والاستشفاء لا تزال مستقرة في أرجاء البلاد، لكن معدل الإصابة بالمرض ارتفع مرة أخرى، ليتجاوز عتبة الوباء بشكل طفيف، إذ وصل إلى 1.01.

وفي آخر رصد صحي للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة بشأن وباء كوفيد 19، فقد “بلغ معدل إشغال أسرّة المستشفيات في الأقسام الاعتيادية، حتى 10 نيسان/أبريل، 1.2% (دخول 727 شخصاً)، وهو مستقر مقارنة بالأسبوع السابق (1.2% حتى 3 الشهر الجاري)”.

وأشار تقرير الرصد الصادر الجمعة، إلى أن “الاتجاه كان نفسه بالنسبة لإشغال الأسرة في أقسام العناية المركزة، أي ما يعادل 0.2% (21 مريضًا) وعل غرار ما كان عليه في الأسبوع السابق (0.2% في 03 أبريل)”، كما “تم تأكيد أن معدلات الاستشفاء والوفيات أعلى في الفئات العمرية الأكبر سناً”.

وذكر التقرير الصحي، أن “معدل الإصابات في الفترة من 4 ـ 10 نيسان/أبريل، كان حالة واحدة لكل مئة ألف نسمة، وهو مستقر مقارنة بالأسبوع السابق، وفي جميع مقاطعات البلاد تقريباً”، إذ “تم الإبلاغ عن أعلى معدل إصابات في لومبارديا (2.1 حالة لكل مئة ألف نسمة)، والأدنى في فالّي داوستا، التي لم يتم الإبلاغ فيها عن حالات جديدة في أسبوع المراقبة”.

وخلص تقرير الرصد الى القول، إن “الحالات الجديدة المبلغ عنها في الأسبوع الماضي، بلغت حوالي 644 حالة. وقد وصلت نسبة الإصابات مرة أخرى إلى 41%، وهي في زيادة طفيفة مقارنة بتقرير المسح السابق”.