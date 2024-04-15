بوريل: نسلك الحياد مع طرفي الحرب بالسودان ونضع السلام بالمقدمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-ـأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن الاتحاد “سيواصل التعامل مع المتحاربين”، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “من موقف محايد يضع السلام واحترام حياة المدنيين وحقوقهم في المقدمة”.

وأشار منسق الدبلوماسية الاوروبية في منشور الاثنين على منصة (إكس) إلى مقال مشترك مع مفوض إدارة الأزمات يانيز ليناريتش نشرته (ذي ستاندارد) الكينية إلى أن مؤتمر باريس الوزاري المنعقد اليوم بتنظيم من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا “للمطالبة بتقديم مساعدات إنسانية إضافية والدعوة إلى إنهاء هذا الصراع”، ينبغي أن “يصبح صرخة مشتركة من أجل السلام” وأن يكون “مسارا نحو اتخاذ إجراءات أكثر شمولاً وتضافراً وأهمية من جانب أوروبا وأفريقيا والمجتمع الدولي بشأن السودان”.

وأضاف المقال المشترك: “نحن نعرف من المسؤول عن هذه الكارثة”، فـ”مع انقلابهما العسكري المشترك في تشرين الأول/أكتوبر 2021، اختطفت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تطلعات الثورة السودانية الديمقراطية”، ولاحقا “انهار تحالفهم االانقلابي ودخلا في حرب بينهما في 15 نيسان/أبريل 2023”.

وحسب المسؤولين الاوربيين، فإن “الطرفين المتحاربين قررا شن الحرب، ليس فقط ضد بعضهما البعض، ولكن أيضًا ضد السودان وشعبه. وفي دارفور، استؤنفت فظائع الإبادة الجماعية ضد المدنيين على أساس انتمائهم العرقي، والتي وضعت السودان على صدر عناوين الأخبار في عام 2003. وفي جميع أنحاء البلاد، يتم حجب المساعدات عمداً ويُمنع العاملون في المجال الإنساني من الوصول إليها. وقد فر مئات الآلاف من السودانيين إلى البلدان المجاورة، ولا سيما تشاد وجنوب السودان، وهما بلدان يواجهان بالفعل أزماتهما الإنسانية وأزمات الأمن الغذائي”.

ووفق بوريل وليناريتشيتش، فإن “المعاناة من صنع الإنسان بالكامل ويمكن إيقافها اليوم”.

وأشار المقال المشترك إلى “رعاة خارجيين، يجلبون أموال وأسلحة، يعملون على تأجيج القتال”، مستدلا بـ “إيران” التي “تزود الجيش السوداني بأسلحة، بما فيها طائرات بدون طيار”.

ولفت المقال إلى أن “الإمارات العربية المتحدة تتمتع أيضًا بنفوذ مباشر على قوات الدعم السريع، وينبغي لها استخدامه لإنهاء الحرب”.

وأضاف “تلعب روسيا على كلا الجانبين على أمل الوصول إلى بنية تحتية وموارد استراتيجية، بما في ذلك عبر شركات مرتزقة عسكرية خاصة والتي تسعى بشكل رئيسي وراء الذهب والمعادن”.

وأشار المقال إلى أن “البحر الأحمر يعد أهم رابط بحري لأوروبا مع آسيا والمحيط الهادئ، ويمكن أن يصبح السودان بابًا دوارًا للاتجار بالبشر ومقاتلين متطرفين وأسلحة وجميع أنواع التجارة غير المشروعة بين منطقة الساحل وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى”، وبالتالي فـ”إن أمن أوروبا على المحك”.