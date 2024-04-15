اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل دعا إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر دائرة الفيديو مساء غد الثلاثاء لتقييم الوضع في أعقاب “الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل”.

وقال المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الاوروبي بيتر ستانو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، إن الاجتماع يهدف إلى “رؤية ما نريد القيام به، بالإضافة إلى ما نقوم به بالفعل لخفض التصعيد” في المنطقة، مشيرا إلى أن بوريل “أجرى مجددا اتصالا هاتفيا بالأمس مع وزير الخارجية الإيراني” حسين أمير عبد اللهيان، حيث “نقل إدانة واضحة لهذه الهجمات وتوقعًا واضحًا للغاية من الاتحاد الأوروبي بأن تتوقف إيران عن التصعيد”.