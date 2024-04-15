برلماني إيطالي: تقييم تداعيات أزمة الشرق الأوسط على دفاع بلادنا وأمنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي، “إن التصعيد بين إسرائيل وإيران يدفع الحكومة والبرلمان في بلادنا إلى إجراء تقييم جدي ودقيق للوضع على المستويين الدبلوماسي والأمني، ولا سيما بالنسبة لقواتنا المنخرطة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأشار رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، نينو ميناردو، في تصريحات صحافية الإثنين، إلى أن “مناقشة الأمر مع وزيري (الدفاع غويدو) كروزيتّو و(الخارجية أنطونيو) تاياني، تُعدّ مهمة للغاية، وتمثل خطوة ضرورية توضح، فيما إذا كانت هناك حاجة، أن كل ما يحدث على المستوى الجيوسياسي، له تداعيات وعواقب على دفاع وأمن بلادنا”.

ورأى النائب المنتمي إلى حزب الرابطة، أن “الأسباب كثيرة لإثارة اهتمام وزارة الدفاع في بلادنا، وقبل كل شيء، الانتقام الإسرائيلي المحتمل من الجماعات الموالية لإيران، مثل حزب الله في لبنان، حيث تنتشر الوحدة الإيطالية التابعة لقوات اليونيفيل، بالقرب من الخط الأزرق لترسيم الحدود مع إسرائيل”.

وخلص البرلماني مشيراً إلى أنه “في هذا الشأن، تميل لجنتنا، وهي الرابعة في مجلس النواب، إلى مطالبة الوزير كروزيتّو بإجراء إحاطة حول هذا الموضوع”.