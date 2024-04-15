دي مايو: وحدة أوروبا تجاه الهجوم الإيراني تمنحنا مصداقية مناشدة إسرائيل بالاعتدال في الرد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وزير الخارجية الإيطالي السابق، لويجي دي مايو أن الهجوم الإيراني على إسرائيل “كان من الممكن أن يكون مثل حدث سراييفو في عام 1914″، في إشارة إلى اغتيال ولي عرش الإمبراطورية النمساوية-المجرية وصفت حينها بالشرارة التي أشعلت الحرب العالمية الأولى.

وأضاف دي مايو، في تصريح اليوم الاثنين للقناة السابعة الخاصة (La 7): “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت واضحة في إدانة الهجوم غير المتناسب على الإطلاق”.

ورأى دي مايو أن “حقيقة أننا جميعًا دافعنا عن إسرائيل معًا في تلك الليلة تتيح لنا المصداقية لمناشدة إسرائيل بالاعتدال في ردها” على طهران.