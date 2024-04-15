ماتّاريلا: الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي ستسمح بناتو أقوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا، أن “وظيفة الردع التي يؤديها حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت عنصرا من عناصر ضمان السلام في أوروبا”.

وأشار ماتاريلا، مخاطبا الاثنين مؤتمرا حول الذكرى الـ 75 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة روما، إلى أن سقوط أنظمة بلدان كانت مرتبطة بحلف وارسو “سمح لها باتخاذ قرارات حرة قررت الانضمام إلى التحالف. وهي العملية التي تم وضعها في إطار مخرجات مؤتمر هلسنكي عام 1975، والتي أتاحت لنا أن ننظر بتفاؤل إلى إمكانية إنشاء نظام شامل بشكل متزايد للأمن الجماعي، وترك ما يسمى الحرب الباردة وراءنا”.

ووفق رأس الدولة الإيطالية، فإنه “في سياق يتسم بتهديدات شديدة الحدة، فإن الاتحاد الأوروبي مدعو أيضًا إلى رفع مستوى التزامه، والقيام بذلك بشكل عاجل”.

وقال ماتاريلا إن هذا السياق “يعكس الحاجة اليوم للتركيز على إنشاء دفاع مشترك أخيرًا، بعد محاولات فاشلة في نهاية القرن الماضي”، وفي “هلسنكي قبل خمسة وعشرين عاما، بدا أن هذا الهدف كان في متناول اليد. وفي السنوات الأخيرة، التراجع عنه جعل الاتحاد مجرد متفرج على الأحداث التي كان يعاني من آثارها السلبية”.

واعتبر الرئيس الإيطالي أن تمتع الاتحاد الأوروبي “بقدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية سيسمح لحلف شمال الأطلسي بأن يصبح أقوى، وذلك على وجه التحديد بسبب التكامل بين المنظمتين، مع تعزيز إحدى ركائزها، التي أصبحت أكثر هشاشة في الوقت الحالي كما هو معروف بسبب انخفاض حالة التنسيق والتكامل التي تنتج قدرات محدودة على الرغم من الالتزامات المالية الكبيرة”.