وفد أمريكي رفيع يزور بكين “للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك والمدير الأول لشؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي سارة بيران عقدا اجتماعات مع مسؤولين من جمهورية الصين الشعبية في بكين في الفترة من 14 إلى 16 نيسان/أبريل الجاري.

ووفق مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية، فإنه جرت خلال اللقاءات “مناقشات متعمقة وصريحة وبناءة كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بشكل مسؤول”.

وأشارت المذكرة إلى أن الزيارة بُنِيت على “الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى الأخيرة مع جمهورية الصين الشعبية لإدارة مجالات الاختلاف وكذلك مجالات التعاون، مع الحد من مخاطر سوء التقدير”، كما استعرض “الجانبان مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط، ودعم جمهورية الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، والقضايا عبر المضيق، وبحر الصين الجنوبي، وكوريا الديمقراطية.

وشارك من الجانب الصيني في الاجتماعات، التي حضرها سفير الولايات المتحدة لدى بكين نيكولاس بيرنز، نائب وزير الخارجية التنفيذي ما تشاو شيوي والمدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا يانغ تاو

كما اجتمع الوفد الأمريكي مع نائب مدير مكتب شؤون تايوان بوزارة الخارجية الصينية تشيو كايمينغ لمناقشة القضايا عبر المضيق. وأكد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ على “أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، معيدا التشديد على أنه “لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بصين واحدة، والتي تسترشد بقانون العلاقات مع تايوان، والبيانات المشتركة الثلاثة، والضمانات الستة”.