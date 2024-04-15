الخارجية الامريكية: ندين مقتل فتى إسرائيلي بالضفة وأعمال العنف بحق المدنيين الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعربت وزارة الخارجية الامريكية الاثنين عن “الإدانة الشديدة لمقتل الإسرائيلي بنيامين أخيمير (14 عاما) وعن “الشعور بالقلق متزايد إزاء أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم التي تلت ذلك في الضفة الغربية بعد اختفاء أخيمير”.

وأشار بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر إلى أن أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية أسفرت عن “إصابة العشرات وإلحاق أضرار بالممتلكات ومقتل فلسطينيين اثنين، جهاد أبو عليا (25 عامًا) وعمر أحمد عبد الغني حامد (17 عامًا)”.

وأضاف المتحدث: “نحن ندين بشدة جرائم القتل هذه”، وشدد على أنه “ينبغي أن يتوقف العنف، فالمدنيون لا يشكلون أبداً أهدافاً مشروعة”، داعيا “السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات من الأذى”.

وقال: “نحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بذل كل ما في وسعهما لتهدئة التوترات”.