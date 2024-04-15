مؤتمر باريس يدعو لدعم مبادرة السلام الموحدة في السودان، انطلاقاً من منصة جدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/باريس- حث وزراء الخارجية وممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المجتمعين في باريس “الأطراف المتحاربة في السودان على الوقف الفوري للأعمال العدائية والتقيد بالتزاماتها التي تعهدت بها في الجولات السابقة من محادثات جدة، ولا سيما حماية المدنيين بموجب إعلان جدة الصادر في 11 أيار/مايو 2023”.

كما حض المجتمعون من أجل دفع مبادرات السلام في السودان في بيان (إعلان مبادئ) “جميع الجهات الأجنبية على التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو العتاد للأطراف المتحاربة والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يزيد من التوترات ويؤجج الصراع” الجاري في السوان منذ 12 شهرا.

وأضاف البيان “ندعو جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم الكامل لمبادرة السلام الموحدة في السودان، انطلاقاً من منصة جدة، والمبادرة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والإيغاد وآلية البلدان المجاورة، ونتفق على مواصلة وتعزيز الجهود الجارية”.

وأعرب المجتمعون عن “القلق البالغ إزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، وقالوا “نحث الأطراف المتحاربة على احترام التزاماتها والتقيد بقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ودعا البيان إلى “التنسيق العاجل لجهود الوساطة الدولية، بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2724 (2024) والبيان الصادر عن الاجتماع 1185 لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (2023)”، وحث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، على أن “يستخدم مساعيه الحميدة من أجل مشاركة دبلوماسية متسقة وموحدة من جميع الجهات الفاعلة الرئيسية ضمن استراتيجية متماسكة للوساطة والضغط في إطار منتدى استشاري شامل”.

وأبدى المجتمعون “الالتزام بمساعدة السكان المدنيين في السودان، ومعالجة الفجوة في التمويل الإنساني، تحقيق تقدم ملموس من الأطراف المتحاربة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، وعبر الحدود لدعم الدول المجاورة في توفير الخدمات وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين السودانيين وجميع الأشخاص الفارين من فظائع الحرب”.

وتشمل قائمة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي أيدت إعلان المبادئ: الاتحاد الأفريقي، تشاد، جيبوتي، مصر، الاتحاد الأوروبي، إثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، الايغاد، جامعة الدول العربية، ليبيا، كينيا، النرويج، الأمم المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، جنوب السودان.