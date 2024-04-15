المبعوث الأمريكي للسودان: أرحب بقرار السعودية استئناف محادثات جدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو عن الترحيب بقرار المملكة العربية السعودية استئناف محادثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي أعقاب لقاء مع نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي على هامش مؤتمر باريس حول السودان، كتب الدبلوماسي الأمريكي الاثنين على منصة (إكس): “الحرب على الشعب السوداني يجب أن تنتهي الآن. ونظراً للحاجة الملحة للسلام، فإننا نرحب بقرار المملكة العربية السعودية استئناف محادثات جدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة”.

وبدورها، أشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أنه “جرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.