ميلوني وعبد الله الثاني يؤكدان “ضرورة تجنب المزيد من التصعيد”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت بعد ظهر اليوم الاثنين بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والعاهل الأردني عبد الله الثاني تناولت “الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل”.

ووفق المذكرة الصادرة في روما، أشارت ميلوني خلال الاتصال الهاتفي إلى البيان الختامي للاجتماع الافتراضي لقادة مجموعة الدول الصناعية الكبرى الذي انعقد يوم الاحد الماضي تحت الرئاسة الإيطالية للمجموعة.

وركز الزعيمان على “ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة”.

وتمشيا مع إعلان مجموعة السبع، لفتت ميلوني إلى “أهمية وضع حد للأزمة في غزة، ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من جانب حركة حماس”.

كما استعرض الاتصال الهاتفي “الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة والتي يلعب فيها الأردن دورا قياديا”، وأكدت ميلوني “التزام إيطاليا بتقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع”.

واتفق الطرفان على البقاء على “اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة”.