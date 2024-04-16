زيلينسكي: إسرائيل لديها حلفاء في السماء وليس على الورق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفائه الغربيين الذين لم يمدوه بأنظمة الدفاع الجوية الكافية ضد الغارات الروسية بينما ساعدوا إسرائيل في صد هجمات إيران ليل السبت-الاحد الماضي.

ونقلت صحيفة (أوكراينسكا برافدا) عن زيلينسكي قوله: “إنه حقًا دليل على ماهية الحلفاء، ليس على الورق، بل في السماء”.

وقال: “الحلفاء يزودون أوكرانيا بالأسلحة والدفاعات ولكن لدينا نقص. سأعطيكم مثالا بسيطا جدا: في محطة كهرباء تريبلسكا تصدينا لأول 7 صواريخ روسية، ولكن 4 أخرى دمرت المحطة، لأننا استنفذنا كل الصواريخ”.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الاوكراني في مقابلة مع خدمة البث العامة الامريكية (بي بي إس) من أنه بدون مساعدة من الكونغرس الأمريكي، لن يكون للقوات الأوكرانية أي فرصة للفوز في الحرب ضد روسيا.

وقال ردا على سؤال بشأن ما يقرب من 60 مليار دولار لا تزال معطلة في الكونغرس: “أستطيع أن أقول لكم بصراحة إنه بدون هذا الدعم ليس لدينا فرصة للفوز”.