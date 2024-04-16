دراغي: قدرة الصين الفائقة تهدد الصناعة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ حذّر المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، من أن القدرة الفائقة التي تتمتع بها الصين، تُعدّ بمثابة “تهديد” للصناعة الأوروبية.

وقال دراغي في حديثه خلال مؤتمر نظمته الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن “الصين تسعى إلى الاستحواذ على جميع أجزاء سلسلة القيمة واستيعابها في التقنيات المتقدمة والنظيفة وتأمين الوصول إلى الموارد الضرورية”، مبيناً أن “هذا التوسع السريع في العرض يؤدي إلى خلق فائض كبير في القدرة الإنتاجية في قطاعات متعددة ويهدد بتقويض صناعاتنا”.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إلى أن منافسي الاتحاد الأوروبي “يعملون بنشاط على وضع سياسات تهدف إلى تحسين وضعهم التنافسي”، وأنه “في أفضل الأحوال، تم تصميم هذه السياسات لتحويل الاستثمارات إلى اقتصاداتهم، على حساب اقتصاداتنا، وفي أسوأ الأحوال، تم تصميمها لجعل اقتصادنا يعتمد عليهم بشكل دائم”.