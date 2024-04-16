بوريل يشارك في وزاري مجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سيسافر إلى كابري الإيطالية يومي 17 و19 نيسان/أبريل للمشاركة في أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تحت رئاسة روما هذا العام.

وأفادت بأن المشاركين سيناقشون عددًا من “قضايا السياسة الخارجية الرئيسية بالإضافة إلى التحديات العالمية في مجالات الأمن والتنمية والاتصال”.

وسيشارك بوريل يوم الخميس في مناقشات مجموعة السبع حول الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وكذلك حول استمرار الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

وفي اليوم نفسه، سيتناول وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي، التحديات الأمنية في منطقة الساحل والشراكة مع أفريقيا.

وسيعقد وزراء خارجية مجموعة السبع بعد ذلك مناقشة حول ضمان استمرار الدعم لأوكرانيا، بحضور وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ.

وفي يوم الجمعة ستستمر المناقشات مع التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك على القضايا المتعلقة بالاتصال العالمي والتنمية الاقتصادية وقدرة الديمقراطية على الصمود.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، سيعقد منسق دبلوماسية الاتحاد الاوروبي أيضًا سلسلة لقاءات ثنائية.