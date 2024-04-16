تاياني: كلفة الطاقة مرتفعة للغاية والنووية هي الحل الوحيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اعترف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، بأن “تكلفة الطاقة مرتفعة للغاية في بلادنا”، وبالتالي “يجب علينا التركيز على الطاقات المتجددة والبديلة”، وفي “رأيي، لا يوجد حل آخر غير الطاقة النووية من الجيل الأحدث”.

وفي تصريحات على هامش منتدى اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) في روما الثلاثاء، قال نائب رئيس الوزراء، إن ”الطاقة النووية لا تلوث ولا تشكل خطرا”، وبالتالي ”يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وبشأن البنك المركزي الأوروبي، أعرب الوزير تاياني عن “الاعتقاد بأنه سيكون من المناسب البدء بخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل، ولذلك يجب علينا أن نجعل المركزي الأوروبي يفهم أن موسم زيادة أسعار الفائدة قد انتهى”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن رفع أسعار الفائدة، “كان خطأً فادحاً بالنسبة لي، لأن التضخم الذي شهدناه لم يكن ناجماً عن عوامل داخلية، بل خارجية”، وأن “من المؤكد أن الزيادة في أسعار الفائدة لم يسهّل الأمور”.