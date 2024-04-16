إيطاليا: ارتفاع رصيد التجارة الخارجية إلى 6 مليارات في شباط  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن تقديرات الميزان التجاري في شهر شباط/فبراير 2024 كانت بـ6,034 مليار يورو، وقد كانت قد توقفت عند 2,095 ملياراً في الشهر ذاته العام الماضي.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الثلاثاء، إن “العجز في الطاقة قد انخفض بفارق 3,748 ملياراً مقارنة بالعام السابق”، عندما كان بـ5,784 ملياراً. بينما “ارتفع الفائض في تجارة منتجات الأخرى غير الطاقة من 7,880 ملياراً في شباط/فبراير 2023 إلى 9,782 ملياراً في الشهر ذاته العام الجاري”.

وكشف المعهد الإحصائي، عن أن “في الشهر المذكور، “كان من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي لكل من تدفقات التجارة الخارجية أكثر كثافة بالنسبة للواردات (بزيادة 5.1٪) مقارنة بالصادرات (3.8٪)”.

وأشار المعهد إلى أن “الزيادة الشهرية في الصادرات كانت ملحوظة بالنسبة لأسواق خارج الاتحاد الأوروبي (بزيادة بنسبة 7.5٪)، وهي متواضعة بالنسبة لمنطقة الاتحاد الأوروبي (0.3٪)”، وأنه “في النصف الممتد من أيلول/سبتمبر 2023 إلى شباط/فبراير 2024، مقارنة بالنصف السابق، ظلت الصادرات ثابتة، وانخفضت الواردات بنسبة 4.8٪”.

وذكر البيان، أن “في شباط/فبراير 2024، بلغ نمو الصادرات على أساس سنوي نسبة 1.7٪ من حيث القيمة و1.1٪ من حيث الحجم”، وقد “كانت الزيادة في الصادرات من الناحية النقدية أكبر بالنسبة للأسواق خارج الاتحاد الأوروبي (بنسبة 2.8٪) مقارنة بأسواق الاتحاد الأوروبي (بـ0.6٪)”.

ولفتت مذكرة (إستات) إلى أن “الواردات سجلت انخفاضًا في القيمة بنسبة 6.1٪”، وهي “أكبر بالنسبة للمنطقة خارج الاتحاد الأوروبي (10.3٪) مقارنة بمنطقة الاتحاد الأوروبي (3٪)، مع نمو محدود في الحجم، (بنسبة 0.7٪)”.