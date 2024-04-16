وزير الخارجية الإيطالي يطالب نظيره الإسرائيلي بـ”الاعتدال”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “لقد أعربت عن تضامني لنظيري الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن الهجوم الذي تعرضت له بلاده يوم السبت الماضي. وكررت دعوة حكومة بلادنا إلى الاعتدال”.

وكتب نائب رئيس الوزراء، في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء، أن الاعتدال “أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط”. وأردف: “سأحمل هذه الرسالة إلى أوروبا وإلى اجتماع مجموعة السبع في كابري، الذي سأترأسه اعتبارا من يوم غد”.

في السياق نفسه، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل “تجنب التصعيد وعدم تكثيف قتالها ضد حركة (حماس) بعد إطلاق طائرات بدون طيار ضدها من إيران”، مستدركة: “لكن إسرائيل، أي مجلس الحرب الإسرائيلي، هو الذي سيقرر”.

وصرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن “إسرائيل ستواصل تلقي الدعم من البيت الأبيض إذا تعرضت لهجوم مثل ذلك الذي شهدته للتو من قبل إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي”.