دراغي: مدخرات الاتحاد الأوروبي تبقى في البنوك ولا تمول النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إن “الاتحاد الأوروبي يتمتع بمدخرات خاصة مرتفعة للغاية، لكن غالباً ما يتم توجيهها إلى الودائع المصرفية ولا ينتهي بها الأمر إلى تمويل النمو كما هي الحال في سوق رأس المال الأوسع”.

وأضاف دراغي في حديثه خلال مؤتمر نظمته الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن “هذا هو السبب في أن تقدم اتحاد أسواق رأس المال يعد جزءًا لا غنى عنه في إطار استراتيجية القدرة التنافسية”.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إلى أنه “بمجرد أن نحدد الأموال العامة الأوروبية، يجب علينا أن نوفر لأنفسنا الوسائل اللازمة لتمويلها أيضاً. فالقطاع العام لديه دور مهم يلعبه، وقد تحدثت بالفعل من قبل عن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من قدرة الإقراض المشتركة للاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص في قطاعات مثل الدفاع، حيث يؤدي الإنفاق المجزأ إلى تقليل فعاليتنا بشكل عام.

وخلص دراغي الى القول: “لكن الحجم الأكبر للفجوة في الاستثمار، يجب أن تتم تغطيتها من خلال الاستثمارات الخاصة”.