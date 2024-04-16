إيطاليا: نعم للمشاركة بضمان سلام الشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الاستعداد للمشاركة بضمان السلام الشرق في الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة.

ورداً على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي لعرض الاتفاق مع حزب الشعب السويسري، في روما الثلاثاء، أعرب نائب رئيس الوزراء، عن “تأييد حل الدولتين لشعبين في الشرق الأوسط، وستبذل إيطاليا قصارى جهدها كزعيمة لمجموعة السبع. وإذا كانت هناك حاجة لحضور للأمم المتحدة بقيادة عربية، فنحن على استعداد للمشاركة لضمان السلام والاستقرار”.

وقال الوزير تاياني: “لقد التقيت بسفراء الدول الإسلامية وأكدت موقفنا في إطار مجموعة السبع حيث تمت دعوة موريتانيا أيضا، وسنستمع إلى رأي هذا البلد أيضاً”، الذي “ستشرع سفارتنا بالعمل فيه اعتبارا من يوم غد”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “قضايا الشرق الأوسط، أوكرانيا والبحر الأحمر ستكون على جدول أعمال اجتماع مجموعة السبع. ولن يغيب حضور وزير الخارجية الأوكراني كوليبا”.