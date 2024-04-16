إمام صقليّ: سلام الشرق الأوسط يبدو بعيد المنال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا ـ رأى إمام صقليّ، أن السلام لا يزال بعيدًا في الشرق الأوسط، بعد رد إيران على الهجوم الإسرائيلي على مقرها الدبلوماسي في دمشق في الأيام الأخيرة.

وقال إمام كاتانيا ورئيس الجالية الإسلامية في صقلية عبد الحفيظ خيط، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الثلاثاء، إن “العقل البشري قد فشل إلى جانب فشل مجتمع دولي منقسم وأناني، عاجز عن وقف الحروب المستمرة أو منع اندلاع غيرها”.

وأضاف الإمام: “إنه لأمر صادم ومؤلم أن نرى نيران الحرب تستعر في الأراضي المقدسة، وهي مكان مقدس للديانات السماوية الثلاث”، بينما “يجب أن تكون هذه الأرض مكانا للحوار والأخوة”.

وبحسب إمام كاتانيا، فإن “هناك حاجة للتنشئة على المشاركة والحوار انطلاقا من التاريخ المشترك لبناء مستقبل أفضل”. واختتم معرباً عن “الأمل بألا ينفجر الصراع القاسي في قطاع غزّة إلى تصعيد يستحيل احتواؤه، يضع المنطقة بأكملها في أزمة”.