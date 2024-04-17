البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن “إجراءات عقابية جديدة تستهدف برامج الصواريخ والطائرات بدون طيار والكيانات التي تدعم الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية”.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، إنه “في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران”. وكتب سوليفان في بيان الأربعاء، إنه “بعد الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل، يقوم الرئيس بايدن بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، ومن بينهم مجموعة السبع وقادة الحزبين في الكونغرس، بشأن رد شامل”.

وأشار المسؤول الأمني، إلى أنه “في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وبرنامجها الصاروخي والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى عقوبات جديدة ضد الكيانات التي تدعم الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية”، كما “نتوقع ذلك من حلفائنا، يتبعهم الشركاء بعقوباتهم الخاصة قريباً”.