ميلوني تعلن عن “اتفاقيات مهمة مع تونس” في إطار (خطة ماتّي)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/تونس العاصمة- شددت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني على أن “التعاون مع تونس يمثل أولوية بالنسبة لنا، وذلك خلال زيارتها الرابعة لتونس العاصمة اليوم منذ توليها منصب رئيس الوزراء، والتي تضمنت “توقيع 3 اتفاقيات مهمة للغاية”.

وقالت ميلوني في ختام اللقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، توضح هذه الاتفاقيات “مرة أخرى مدى أهمية التعاون مع تونس بالنسبة لإيطاليا من وجهات نظر عديدة. وهي أيضًا جزء من العمل الذي تنفذه إيطاليا من خلال (خطة ماتي) لبناء تعاون مع الدول الافريقية على أساس متساو يجلب أخيرا الفائدة للجميع”.

ولفتت ميلوني إلى إن الطاقة هي أحد المواضيع التي يجب أن يستمر التعاون بين إيطاليا وتونس في تعزيزها، موضحة محتوى الاتفاقيات التي وقعتها الحكومتان الإيطالية والتونسية اليوم في تونس.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة اليوم: مذكرة تفاهم بين وزارة الجامعة والبحوث الإيطالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، اتفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية في قطاع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، خط ائتمان جديد لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.