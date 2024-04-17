منتدى الاتحاد الأوروبي- مجلس التعاون الخليجي حول الأمن الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سينعقد المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول الأمن والتعاون الإقليميين في يوم الاثنين القادم في لوكسمبورغ.

ووفق المذكرة الصادرة الأربعاء بهذا الصدد، سيترأس المنتدى عن الطرف الأوروبي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وعن الطرف الخليجي كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحكم أن بلاده تتولى الرئاسة الدورية لمجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وسيجمع المنتدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو. وأشارت المذكرة إلى أنه “بناءً على الاتصالات المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج ومخرجات المجلس ذات الصلة الصادرة في 20 حزيران/يونيو 2022، سيوفر المنتدى الرفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليميين فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين المنظمتين ودولها الأعضاء ومواصلة تعزيز التنسيق في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين”.