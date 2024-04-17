تاياني: سأتحدث مع بلينكن عن خفض التصعيد في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري- قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني مساء اليوم الأربعاء إنه سيحدث “بكل تأكيد” مع نظيره الامريكي أنتوني بلينكن عن “خفض التصعيد في الشرق الأوسط” في اللقاء الثنائي المقرر عقده خلال الساعات القليلة المقبلة، على هامش وزاري مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وأوضح تاياني، في تصريح للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: “بالتأكيد نحن نعمل من أجل وقف التصعيد. لقد تحدثت مطولاً بالأمس مع وزير الخارجية الإسرائيلي وأخبرته بموقفنا”، بشأن هجوم طهران، والذي وصفه بـ”نصر عسكري” للدولة العبرية باعتبار أن “99% من الصواريخ والطائرات المسيّرة لم تصل إلى الهدف”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “علينا الانتظار لنرى ما سيحدث، ونوع رد الفعل” من جانب إسرائيل، مؤكدا أنه خلال الاجتماع الوزاري “سنتحدث بالتأكيد جميعًا عن ذلك معًا وسنعمل على وقف التصعيد”.