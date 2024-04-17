مصادر دبلوماسية: توافق عام بمجموعة السبع لفرض عقوبات جديدة على طهران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري- تحدثت مصادر دبلوماسية إيطالية عن “توافق عام” داخل أروقة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بشأن “ضرورة فرض عقوبات جديدة” على إيران بسبب هجوم ليل السبت-الأحد الماضي على إسرائيل.

ووفق المصادر الدبلوماسية، فإن الإجراءات التقييدية “ستستهدف أفراد وكيانات” ذات صلة بسلسلة توريد طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية تستخدمها روسيا في أوكرانيا ومن جانب الحوثيين في البحر الأحمر وضد إسرائيل، وهي نفس القيادة التي “تزود موسكو ووكلاء طهران في المنطقة”.

ومن المرتقب أن تترجم هذه العقوبات إلى إجراءات يتم اتخاذها على مستوى فردي من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.