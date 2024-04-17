الرئيس الإيطالي يحذر من توسع كبير للصراع بالشرق الوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا من أن الشرق الأوسط يشهد “خطر انتشار دائرة الصراع بشكل درامي” في إشارة إلى المواجهة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف، في ختام اللقاء الذي جمعه الأربعاء في صوفيا برئيس بلغاريا رومين راديف في إطار زيارة رسمية، بالتالي “ينبغي بذل كل جهد، كما يحدث الآن، للتوصل إلى الحل الوحيد الممكن” المتمثل في “دولتين للشعبين” الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشار رأس الدولة الإيطالية إلى أن “هذا كان أيضًا موضوع الاجتماع الاستثنائي (عبر دائرة الاتصال المرء عن بعد) لمجموعة السبع قبل ثلاثة أيام والذي دعا إلى وقف إطلاق النار وإيجاد وسيلة لتحديد حالة مستقرة للسلام في نهاية المطاف”.