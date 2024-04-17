بوريل وبن فرحان يبحثان تنسيق جهود خفض التصعيد بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المملكة العربية السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الاربعاء، من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

ووفق وكالة الانباء السعودية، “جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لخفض التصعيد”.