ستولتنبرغ يشارك في وزاري مجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أمينه العام يانس ستولتنبرغ سيشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية يوم غد الخميس.

وأشارت مذكرة للحلف إلى أن ستولتنبرغ سيلتقي على هامش الاجتماع الوزاري وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا.

وحسب موقع الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة السبع على شبكة الانترنت، فإن “العدوان الروسي ضد أوكرانيا يظل محورياً” في جدول الاعمال حيث تعتزم روما “تأكيد دعم مجموعة السبع القوي والشامل لكييف، وتوفير المساعدة العسكرية والسياسية والمالية في السعي لتحقيق سلام عادل ودائم”.