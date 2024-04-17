مصادر دبلوماسية: تسريع تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي على طاولة مجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري- تعمل مجموعة الدول السبع الصناعية على تسريع تسليم أنظمة الدفاع إلى أوكرانيا، وقبول الطلب الملح بشكل متزايد من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يخف في الأيام الأخيرة استيائه من المعاملة المختلفة المخصصة لبلاده مقارنة بإسرائيل التي تلقت دعما غربيا في صد الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران ليل السبت-الأحد الماضي.

ووفق مصادر دبلوماسية إيطالية، فإن المسألة مطروحة على الطاولة، بدفع من روما وبرلين وواشنطن.

ونوهت المصادر بأن مساهمة إيطاليا لكييف ستقتصر على تمويل خط ائتمان لشراء طائرات إف-16، نظرا لأن قواتها المسلحة لا تملك طائرات عسكرية مناسبة وأنظمة باتريوت.