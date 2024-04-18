إيطاليا: التضخم يُفاقم الفقر على الصعيد الفردي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن نسبة الفقر المطلق منذ عام 2019 حتى 2023، شهدت نمواً في معدل انتشاره على المستوى الفردي.

وفي تقرير الخاص بمؤشر الرفاهية العادلة والمستدامة (Bes)، التابع للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، ورد أن “في عام 2019، انخفض المؤشر إلى نسبة 7.6% بالتزامن مع بدء العمل بقانون دخل المواطنة، وهو تحويل نقدي غير مرتبط بالتضخم على غرار مزايا الرعاية الاجتماعية الأخرى”.

وأشار التقرير إلى أن “في عام 2020، بدأ معدل انتشار الفقر في النمو مرة أخرى، ليصل إلى نسبة 9.1% وظل مستقرًا خلال عام 2021″، وأنه “بحلول عام 2022، ارتفع معدل الانتشار مرة أخرى إلى 9.7%”.

وذكر تقرير (إستات) أن “هذا الانتشار يرجع إلى حد كبير إلى التسارع القوي للتضخم، والذي أثر بشكل خاص على الأسر الأقل ثراءً وظل مستقرًا إلى حد كبير عند نسبة 9.8% طوال عام 2023”.