أوروبا: علينا نحن أيضاً تحمل مسؤولياتها إزاء أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري ـ أعرب الاتحاد الأوروبي على لسان مفوضه السامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، عن الاقتناع بأنه “يتعين على أوروبا أيضاً أن تتحمل مسؤولياتها إزاء أوكرانيا”.

وخلال مؤتمر صحفي في كابري (جنوب إيطاليا)، محل انعقاد الاجتماع الوزاري للشؤون الخارجية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) الذي بدأ أمس، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، إن “أوكرانيا تقاتل، لكنها تحتاج إلى أسلحة ونحن بحاجة إلى توفيرها بشكل أسرع بكثير”.

وتابع بوريل القول: “إننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات أسرع لدعم أوكرانيا بشكل أكبر، لأننا لا نستطيع تحمل انتصار (رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأضاف المسؤول الأوروربي، أن “علينا أن نتحمل المسؤولية ونتوقف عن القول إن الولايات المتحدة ستفعل ذلك”. وأردف “لدينا صواريخ باتريوت وأنظمة مضادة للصواريخ، علينا أن نخرجها من مستودعاتنا ونرسلها إلى أوكرانيا، وأنا متأكد من أننا سنفعل ذلك”. واختتم مؤكداً: “لكن علينا أن نفعل ذلك بسرعة”.