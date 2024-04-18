مفوض أوروبي يحذر من “حرب إقليمية بالشرق الأوسط ووصول صداها إلينا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، محذّرا من “إننا على شفا حفرة من حرب إقليمية تندلع في منطقة الشرق الأوسط”، والتي لا بد أن “تصل موجات صدماتها إلى بقية العالم وإلى أوروبا بشكل خاص”.

وخلال مؤتمر صحفي في كابري (جنوب إيطاليا)، محل انعقاد الاجتماع الوزاري للشؤون الخارجية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) الذي بدأ أمس، أكد بوريل أن “علينا أن نطالب إسرائيل بالاعتدال وعدم التصعيد” في ردها المعلن على إيران. وأردف: “لا يمكننا الرد على مستوى أعلى بشكل متزايد في كل مرة”.

وذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، أن “نظام العقوبات لوقف تصدير مكونات إنتاج الطائرات المسيّرة عن بُعد والصواريخ إلى إيران، قائم بالفعل منذ تموز/يوليو 2023”. واختتم بالقول: “يجب علينا مراجعة هذا النظام من أجل توسيعه وجعله أكثر كفاءة”.