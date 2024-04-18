إيطاليا: نحمل السلام إلى كل مكان بقوة دبلوماسيتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني: “نحن نمثل كبرى الديمقراطيات الليبرالية في العالم، ونعمل معاً لضمان السلام والنمو والاستقرار، تكمن قوتنا بالوحدة وتقاسم القيم، ومجموعة السبع هي مكان تتم فيه هذه المشاطرة”.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الشؤون الخارجية لمجموعة السبع في جزيرة كابري (جنوب) الخميس، أضاف الوزير تاياني، أنه “سنتناول اليوم مسألة القضايا الأكثر حساسية على جدول الأعمال على صعيد الوضع الدولي الذي نعرفه جيداً، مع الرغبة بلعب دور في إحلال السلام في كل مكان بقوتنا التي تتجسد بقوة الدبلوماسية”.

وذكر نائب رئيس الوزراء: “سنناقش قضية الشرق الأوسط، نحن أصدقاء إسرائيل، ندعمها ونريد وقف التصعيد في تلك المنطقة، ونحن جميعًا حاملو مبادرة السلام هذه”، كما أن “علينا أيضاً تناول سبل معاقبة إيران بطريقة ما”، للهجوم الذي شنته على الدولة اليهودية.

وتابع: “يجب علينا أيضًا معالجة القضية الأخرى التي تتعلق بحركة التجارة في قناة السويس والبحر الأحمر التي يهددها الحوثيون، وبالطبع قضية أوكرانيا التي تُعدّ أساسية بالنسبة لنا، فمساعدة أوكرانيا تعني العمل لأجل السلام والسعي إلى طاولته”، لكن “إذا خسرت أوكرانيا، فلن يجلس بوتين أبدا على طاولة السلام، ومن واجبنا أن نساعد البلاد بالدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية واحترام القانون الدولي”.