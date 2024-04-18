تاياني لنظيره الفرنسي: لن يغيب الدعم الغربي لأوكرانيا على المدى الطويل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابري ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أنطونيو تاياني، التقى اليوم الخميس، وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الملتئم في جزيرة كابري (جنوب).

وقالت مذكرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، إن “من بين المواضيع التي جرى بحثها، الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا، تنمية القارة الأفريقية والدفاع الأوروبي المشترك”.

وأضاف بيان الخارجية، أنه “إزاء خطر تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، أعرب تاياني عن أمله بألا يتبع العمل العدواني الإيراني – الذي أدانته الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع بشدة – ردود فعل أو أعمال انتقامية، لأن أي عمل من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى خطر إثارة سعير حرب إقليمية”.

وأضاف نائب الرئيس: “إننا نعمل على تعزيز السلام والمضي قدماً على طريق حل الشعبين والدولتين”، وأن “إيطاليا مستعدة للقيام بدورها، على غرار ما نفعله في لبنان، حيث تنتشر قوة اليونيفيل على الحدود مع إسرائيل”.

ووفقا للمذكرة، فقد “تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزّة، وهو أمر ضروري للسماح بإرسال المساعدات إلى القطاع”، مبينةً أنه “منذ بدء الصراع، كانت إيطاليا في الطليعة لتسهيل وصول المساعدات الغذائية، تخفيف معاناة السكان وضمان الأمن الغذائي في قطاع غزّة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن ما سلف ذكره، “يتضح من مبادرة: الغذاء لأجل غزّة، التي أعدتها وزارتنا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي، الدفاع المدني ومنظمات أخرى”.