إيطاليا: رضاً لنتيجة النقاش حول لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت الحكومة الإيطالية عن “الارتياح لنتائج نقاش المجلس الأوروبي حول لبنان”، وهو “موضوع أضيف إلى جدول أعمال المبادرة الإيطالية لتقييم المبادرات الإضافية التي يمكن أن ينفذها الاتحاد الأوروبي لصالح استقرار البلاد”.

وأعلنت مذكرة صدرت الخميس عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أن “رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قد التزموا بالفعل بمواصلة دعم الجهات الأكثر ضعفا في لبنان، بما في ذلك اللاجئين، النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، والتي تواجه صعوبات جمة”.

وتابع بيان الحكومة، أنه يضاف الى ما سلف ذكره، “تقديم الدعم لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”، وأنه “تمت الإشارة على وجه الخصوص إلى الحاجة الملحة لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين”، إلى وطنهم.

وخلص بيان قصر (كيجي) إلى القول، إنه “قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل الثامن حول سورية المقرر في حزيران/يونيو المقبل، طلب المجلس الأوروبي أيضاً من الممثل السامي والمفوضية مراجعة وتعزيز فعالية مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سورية وفي المنطقة”.